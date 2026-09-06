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06 вересня 2026, 13:45

У Херсоні через ворожий авіаудар КАБом по будинку постраждали троє людей

06 вересня 2026, 13:45
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Фото: соцмережі
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У Херсоні троє людей постраждали внаслідок учорашнього російського авіаудару керованою авіабомбою по житловому будинку в Дніпровському районі міста

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

До лікарні доставили 84-річного чоловіка, 75-річну жінку та 43-річного чоловіка.

"До лікарні доставили трьох херсонців, які постраждали внаслідок учорашнього російського авіаудару по місту. Під час влучання керованої авіабомби у житловий будинок у Дніпровському районі поранення дістали 84-річний чоловік, 75-річна жінка та 43-річний чоловік", — повідомили у Херсонській МВА.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, струси головного мозку та акубаротравми.

Наразі всі троє перебувають у медичному закладі, де проходять необхідні обстеження та отримують допомогу лікарів.

Як повідомляють місцеві пабліки, у Херсоні обвалився під’їзд будинку після удару російським КАБом.

Нагадаємо, що увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.

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