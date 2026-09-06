На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по інфраструктурі

Фото: ДСНС

У Фастівському районі Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок російської атаки

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку ДСНС.

Рятувальники одночасно працювали на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

Наразі пожежу ліквідовано.

Інформації про загиблих чи постраждалих у повідомленні ДСНС немає.

Нагадаємо, що у ніч на 6 вересня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками різних типів, а також баражуючими боєприпасами S8000 "Бандероль".