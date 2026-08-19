Фото: поліція

Смертельна аварія сталася 19 серпня близько 8:50 у Солом'янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, водій авто Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.

Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні та медики.

Кількість потерпілих, а також усі обставини аварії наразі встановлюються.

Нагадаємо, учасниками ДТП у центрі Києва, де один із автомобілів влетів на літній майданчик ресторану навпроти Палацу "Україна", стали колишній "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк.