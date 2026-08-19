На Полтавщині уламки ворожого БпЛА спричинили масштабну пожежу
Увечері 18 серпня у Кременчуцькому районі Полтавської області було зафіксовано падіння уламків російського безпілотника
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Внаслідок падіння дрона на відкритій території спалахнула суха рослинність. Вогонь охопив площу у 3 гектари. За даними ДСНС, станом на ранок пожежу повністю ліквідовано.
Інформації щодо травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Спалахнув магазин, пошкоджені адмінбудівля та будинок.
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