На Харківщині мікроавтобус з пасажирами врізався у вантажівку: п'ятеро постраждалих
ДТП сталася 18 серпня близько 08:30 неподалік села Покотилівка Харківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Мікроавтобус Renault, у салоні якого перебували вісім пасажирів, рухався у напрямку Харкова та зіткнувся з автомобілем "ГАЗ", який їхав попереду.
Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей: 54-річний чоловік та чотири жінки віком від 34 до 52 років. Усіх госпіталізували до харківської лікарні.
Поліція з'ясовує всі обставини та причини аварії. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Легковик влетів в зупинку з людьми у Києві: загинули дві жінки, четверо людей травмовані
19 серпня 2026, 10:28Спецоперація "Форест Гамп": НАБУ оприлюднило фрагменти розмов фігурантів
19 серпня 2026, 10:21Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: четверо загиблих, пʼятеро поранених
19 серпня 2026, 10:12Мудра, Столар і Микитась: ЗМІ назвали фігурантів спецоперації НАБУ та САП
19 серпня 2026, 09:58У Запоріжжі через ворожу атаку виникли перебої з електроенергією
19 серпня 2026, 09:52У Чернівцях внаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік
19 серпня 2026, 09:40Смертельна ДТП у Києві: легковик на повній швидкості врізався в маршрутку та зупинку з людьми
19 серпня 2026, 09:27У парламенті тривають консультації щодо кандидатур Хмари та Сибіги на посади міністрів
19 серпня 2026, 09:20Федоров проти Зеленського: чи готова Україна до виборів у смартфоні
19 серпня 2026, 09:10НАБУ та САП проводять спецоперацію: серед фігурантів – нардепи та посадовці ОП
19 серпня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »