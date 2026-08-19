Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мікроавтобус Renault, у салоні якого перебували вісім пасажирів, рухався у напрямку Харкова та зіткнувся з автомобілем "ГАЗ", який їхав попереду.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей: 54-річний чоловік та чотири жінки віком від 34 до 52 років. Усіх госпіталізували до харківської лікарні.

Поліція з'ясовує всі обставини та причини аварії. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.