Фото: поліція

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 15 населених пунктах Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Кириківській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення дістали троє чоловіків віком 27, 35 та 41 рік.

Атаки окупантів спричинили руйнування цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді знищені будинок, гараж та господарча споруда,

у Садівській – дачний будинок,

в Путивльській громаді згорів автомобіль.

Крім того, пошкоджень зазнав житловий будинок у Глухівській громаді.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Спалахнув магазин, пошкоджені адмінбудівля та будинок.