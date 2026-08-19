На Сумщині через російські обстріли знищені будинки, травмовані три людини
Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 15 населених пунктах Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Кириківській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення дістали троє чоловіків віком 27, 35 та 41 рік.
Атаки окупантів спричинили руйнування цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді знищені будинок, гараж та господарча споруда,
- у Садівській – дачний будинок,
- в Путивльській громаді згорів автомобіль.
Крім того, пошкоджень зазнав житловий будинок у Глухівській громаді.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Спалахнув магазин, пошкоджені адмінбудівля та будинок.
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