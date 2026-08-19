Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 серпня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 65 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 56 російських безпілотників, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Спалахнув магазин, пошкоджені адмінбудівля та будинок.