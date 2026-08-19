На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував два райони: спалахнув магазин, пошкоджена адмінбудівля
У ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь і Марганецька громада. Внаслідок обстрілів спалахнув магазин та понівечена адміністративна будівля.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, на Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад.
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