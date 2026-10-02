Від Рівного до Харкова: українці долучилися до акції "Подякуй за захист держави"
Від Рівного до Харкова, від Чернігова до Одеси українці дякували військовослужбовцям і ветеранам за захист держави
Про це повідомила ГО "Захист Держави", передає RegioNews.
1 жовтня громадська організація "Захист Держави" провела всеукраїнську акцію "Подякуй за захист держави", присвячену Дню захисників і захисниць України.
Представники осередків організації у різних містах країни вийшли на вулиці, щоб особисто подякувати тим, хто захищає Україну. Військових і ветеранів зустрічали серед перехожих, дарували їм квіти та говорили слова вдячності за службу, мужність і захист держави.
У кожному місті акція проходила по-своєму — з різними зустрічами та історіями. Водночас усіх учасників об’єднувала одна мета — подякувати військовослужбовцям і ветеранам, які захищають Україну.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Львові відбувся масштабний автопробіг, присвячений Дню захисників і захисниць України.