У Сумах ворожий FPV-дрон атакував вантажівку: постраждав водій
У Сумах 2 жовтня російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Після влучання виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.
Інші подробиці щодо стану постраждалого та наслідків атаки наразі не повідомляються.
Нагадаємо, що вночі 1 жовтня російські війська завдали удару однією керованою авіабомбою по Сумах.
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