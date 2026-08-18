10:23  18 серпня
У Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні
01:55  18 серпня
"Суцільний переляк": ведучий Олександр Педан розповів про перший секс
01:35  18 серпня
"Знаю хто замовник": екс-чоловік Олени Тополі розповів, що знає про її злите секс-відео
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2026, 11:29

Ворожий дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув чоловік

18 серпня 2026, 11:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у селі Ясна Поляна Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару чоловік, який перебував в авто, дістав несумісні з життям поранення. Він помер на місці.

Загиблому було 72 роки.

Нагадаємо, вранці 18 серпня окупанти атакували безпілотником селище Кушугум Запорізького району. Отримали поранення дві людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Запорізька область загиблий FPV-дрон наслідки
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Рівненщині взяли під варту 17-річного юнака, який збив на смерть вагітну жінку
18 серпня 2026, 11:48
На Закарпатті знешкодили бойову частину російської "Герані"
18 серпня 2026, 11:15
Росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах: фото з місця трагедії
18 серпня 2026, 11:07
$10 тисяч і 300 тисяч гривень: у Києві троє чоловіків обікрали пенсіонерку
18 серпня 2026, 10:59
Поліція документує наслідки російської атаки на Київщину
18 серпня 2026, 10:57
Ракетний удар по Печенігах: кількість постраждалих зросла до 17
18 серпня 2026, 10:42
На Львівщині мікроавтобус на смерть збив 20-річного юнака
18 серпня 2026, 10:40
Нічна пожежа на Прикарпатті: у будинку загинув чоловік
18 серпня 2026, 10:27
У Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні
18 серпня 2026, 10:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »