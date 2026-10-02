На Прикарпатті жінка побила співмешканця шваброю: що вирішив суд

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Тлумацький районний суд визнав винною місцеву мешканку, яка під час сварки через ревнощі двічі вдарила співмешканця дерев’яним держаком швабри по голові. Жінка отримала 80 годин громадських робіт

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Інцидент стався 4 вересня близько 18:00 у будинку, де пара проживає разом близько п'яти років. Під час конфлікту жінка схопила дерев’яний держак швабри та двічі вдарила чоловіка по голові.

Медики зафіксували у потерпілого садна та рану в тім’яній ділянці голови.

Суд кваліфікував дії жінки як домашнє насильство та умисне завдання легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я. Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнав насильство щодо члена сім’ї.

Обвинувачена повністю визнала провину, розкаялася та сприяла слідству. Справу розглянули за спрощеною процедурою, без проведення повноцінного судового засідання.

Суд врахував, що жінка раніше не була судима та не працює. У результаті їй призначили 80 годин громадських робіт.

Нагадаємо, в Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 55-річної співмешканки. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.