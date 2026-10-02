Метро Південним мостом можуть запустити під час жовтого рівня тривоги: Кличко назвав умову

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Рада оборони Києва розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро та можливості відновлення руху зеленої гілки метро Південним мостом

Про це 2 жовтня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, під час засідання Ради оборони столиці заслухали представників військових, правоохоронних органів, ДСНС та комунальних служб. Учасники надали свої пропозиції щодо забезпечення безпеки руху мостами через Дніпро.

"Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", — повідомив Віталій Кличко.

Окремо на засіданні обговорили можливість відновлення руху зеленої гілки Київського метрополітену Південним мостом.

Кличко зазначив, що метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги. Водночас для цього необхідно отримати експертний висновок щодо стану споруди.

"Обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", — зазначив мер Києва.

Таким чином, остаточне рішення щодо відновлення руху метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги залежатиме від висновків фахівців щодо безпеки споруди.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Було влучання у Південний міст. Через наслідки атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами.