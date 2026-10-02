У Харкові КАБ повністю "зніс" будинок: є загибла та поранені

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Вдень російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Один зі снарядів влучив у житловий будинок

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

Зазначається, що влучання ворожих КАБів сталося у Слобідському та Немишлянському районах - у приватні сектори. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.

В одному з місць атаки житловий будинок зруйнований повністю.

Попередньо, у Немишлянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі дістали поранення.

"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти", - згодом уточнив міський голова.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Київ безпілотниками. Було влучання у Південний міст. Внаслідок обстрілу тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами.