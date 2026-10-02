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02 жовтня 2026, 15:11

Вода зникає з річок: на заході України оголосили III рівень небезпеки

02 жовтня 2026, 15:11
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж першої половини жовтня на річках заходу України утримуватиметься критичне маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливе повне припинення стоку

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За прогнозом гідрологів, із 1 до 15 жовтня рівні води знижуватимуться у восьми областях. Йдеться про басейни Дністра, Прип’яті, Сяну, Західного Бугу та Тиси.

Зниження рівнів води прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській та Закарпатській областях.

На більшості річок очікується подальше зменшення водності до критеріїв маловоддя та нижче. На окремих ділянках малих річок стік може повністю припинитися.

За даними гідрологів, рівні води місцями можуть опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень або навіть нижче них.

Через небезпечне зниження рівнів води оголошено III рівень небезпеки –коричневий.

Нагадаємо, влітку у Дніпрі в Києві спостерігали зеленувате забарвлення води та появу піни біля берегів. У КМДА пояснили, що це може бути пов’язано з активним розмноженням мікроскопічних водоростей і ціанобактерій – явищем, відомим як "цвітіння" води.

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