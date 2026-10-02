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02 жовтня 2026, 12:40

Міст Патона працює, але є обмеження: що відомо про рух у Києві

02 жовтня 2026, 12:40
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Затори у Києві через перекриття мостів після обстрілу 2 жовтня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, однак заїхати з правого на лівий берег можна лише з боку бульвару Миколи Міхновського

Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, з інших заїздів на міст транспорт не допускають.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", на самому мосту утворилися затори, однак рух триває.

Речниця КМВА також повідомила про наслідки російських ударів по Південному мосту. Наразі фахівці оцінюють пошкодження.

Після кількох влучань пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

За словами Поп, ці дані обговорять на екстреному засіданні Ради оборони Києва 2 жовтня. Там мають ухвалити рішення щодо безпекової ситуації та подальшого руху транспорту столичними мостами.

Інформація про організацію руху мостами Києва на найближчий тиждень стане відома після засідання Ради оборони.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Було влучання у Південний міст. Через наслідки атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами.

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