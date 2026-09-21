Експершого заступника директора "Украероруху" засудили до 5 років: суд стягнув із нього 70 млн грн

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Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього першого заступника директора державного підприємства "Украерорух" у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews .

Колегія суддів ВАКС визнала колишнього першого заступника директора ДП "Украерорух" винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, а також позбавлення права протягом трьох років обіймати посади у державних органах та органах місцевого самоврядування, державних установах і підприємствах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Крім того, призначено штраф у розмірі 12 750 гривень.

Водночас суд звільнив обвинуваченого від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Таке рішення ухвалене на підставі частини 4 статті 74 Кримінального кодексу України.

Окремо ВАКС розглянув цивільний позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Суд частково його задовольнив і постановив стягнути з колишнього посадовця 70 млн гривень на користь підприємства.

Також суд залишив у силі арешт на автомобіль Toyota Sequoia та причіп, які належать обвинуваченому. Арешт на майно наклали для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення. Апеляційну скаргу можна подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що в Одесі інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час ремонту укриття в дитячому садку.