У Києві прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальників 2 млн грн за завищені ціни на світло

Фото: Київська міська прокуратура

Печерська окружна прокуратура Києва звернулася до Господарського суду столиці з двома позовами щодо договорів на постачання електроенергії для Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Прокуратура просить визнати недійсними додаткові угоди до договорів та стягнути з постачальників понад 2 млн грн.

За даними прокуратури, у 2025 році Управління освіти уклало з приватними товариствами договори про постачання електричної енергії. Надалі сторони підписали низку додаткових угод, якими неодноразово змінювали ціну електроенергії.

Як встановила прокуратура, ціну підвищували без належного документального підтвердження коливання вартості електроенергії на ринку, а також із перевищенням встановлених законодавством меж.

За твердженням прокуратури, такі зміни призвели до системного та необґрунтованого збільшення вартості електроенергії та завдали збитків столичному бюджету на загальну суму понад 2 млн грн.

Зокрема, за одним із договорів, за даними прокуратури, сума переплати становить близько 900 тисяч гривень, за іншим — понад 1,1 млн гривень.

У зв’язку з цим Печерська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовами про визнання відповідних додаткових угод недійсними та стягнення з постачальників коштів.

Господарський суд Києва відкрив провадження у справах за позовами прокурора.

Нагадаємо, що на Одещині прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника одного з підрозділів "Укрзалізниці". Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом.