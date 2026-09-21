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21 вересня 2026, 16:40

На Хмельниччині викрили жінку з братом у багажнику

21 вересня 2026, 16:40
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Фото: ДПСУ
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Правоохоронці викрили спробу незаконного перетинання державного кордону особами призивного віку. Один із чоловіків ховався у багажнику авто

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Правоохоронці зупинили авто, але спочатку водій додав швидкості та спробував утекти під прикордонників. Проте машину врешті все одно зупинили. 44-річний чоловік був за кермом, поруч із ним була його 39-річна дружина. Однак виявилось, що "у човні був третій": брат жінки ховався у багажнику.

"Було встановлено, що жінка організовувала "подорож" поза пунктами пропуску для чоловіка та брата. Надалі вони планували незаконно перетнути державний кордон, перепливши Дністер", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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