На Дніпропетровщині поліція викрила схему переправлення військовозобов'язаних за кордон

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині поліцейські викрили 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За свої послуги він отримував до 8500 доларів

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними поліції, фігурант організовував незаконне оформлення документів, готував необхідний пакет та сприяв безперешкодному виїзду військовозобов’язаних за межі України.

17 вересня слідчі провели обшуки в автомобілі чоловіка та за місцем його проживання у Дніпровському районі.

Під час слідчих дій правоохоронці задокументували факт отримання ним 8400 доларів за сприяння у незаконному переправленні через державний кордон військовозобов’язаного чоловіка.

Крім того, під час обшуків поліцейські вилучили документацію на чоловіків, чорнові записи, предмет, схожий на пістолет, предмет, схожий на автомат, два дозволи на зброю та набої.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру лікарю-невропатологу комунальної лікарні та двом його спільникам, які організували масштабний бізнес на торгівлі інвалідністю.