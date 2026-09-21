У Харкові поліція затримала рецидивіста за розбійний напад та замах на вбивство

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку — в обличчя

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Подія сталася 18 вересня в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернулася сусідка, яка повідомила про бійку та крики у квартирі.

За даними правоохоронців, фігурант, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, спровокував конфлікт із 43-річним чоловіком та 58-річною жінкою, які винаймали у нього житло. За версією слідства, нападник мав намір заволодіти мобільним телефоном жінки.

Під час конфлікту чоловік вдарив орендаря металевими ножицями в живіт, а жінку — ножем в обличчя.

Поранений чоловік намагався врятуватися та вибіг у під’їзд. Однак нападник наздогнав його на сходовому майданчику та завдав ще близько семи ударів ножем.

Потерпілого госпіталізували. Жінка від госпіталізації відмовилася.

Поліцейські встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, а також за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 ККУ — закінчений замах на умисне вбивство.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що у Дніпрі суд визнав винним 51-річного чоловіка, який під час конфлікту напав із ножем на рідного брата, коли той спав. За замах на умисне вбивство його засудили до 10 років позбавлення волі.