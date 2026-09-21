13:15  21 вересня
Лев травмував дитину на Полтавщині: ветеринару повідомили про підозру
12:58  21 вересня
На Львівщині на території закинутої будівлі загинув 16-річний хлопець
07:46  21 вересня
У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2026, 16:25

У Харкові поліція затримала рецидивіста за розбійний напад та замах на вбивство

21 вересня 2026, 16:25
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку — в обличчя

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Подія сталася 18 вересня в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернулася сусідка, яка повідомила про бійку та крики у квартирі.

За даними правоохоронців, фігурант, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, спровокував конфлікт із 43-річним чоловіком та 58-річною жінкою, які винаймали у нього житло. За версією слідства, нападник мав намір заволодіти мобільним телефоном жінки.

Під час конфлікту чоловік вдарив орендаря металевими ножицями в живіт, а жінку — ножем в обличчя.

Поранений чоловік намагався врятуватися та вибіг у під’їзд. Однак нападник наздогнав його на сходовому майданчику та завдав ще близько семи ударів ножем.

Потерпілого госпіталізували. Жінка від госпіталізації відмовилася.

Поліцейські встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, а також за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 ККУ — закінчений замах на умисне вбивство.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що у Дніпрі суд визнав винним 51-річного чоловіка, який під час конфлікту напав із ножем на рідного брата, коли той спав. За замах на умисне вбивство його засудили до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція затримання Харків напад
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
ОГП та БЕБ викрили масштабну злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту
21 вересня 2026, 18:28
У Рівному поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив кросовер на стоянці
21 вересня 2026, 17:57
У Києві прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальників 2 млн грн за завищені ціни на світло
21 вересня 2026, 17:47
На Дніпропетровщині поліція викрила схему переправлення військовозобов'язаних за кордон
21 вересня 2026, 17:28
Прив'язали до колони та били стволом в обличчя: ідентифіковано окупанта, який катував жителя Бучі у березні 2022 року
21 вересня 2026, 16:59
У Житомирі сміттєвоз на смерть збив 23-річну дівчину на прибудинковій території
21 вересня 2026, 16:45
На Хмельниччині викрили жінку з братом у багажнику
21 вересня 2026, 16:40
На Харківщині правоохоронці викрили державного виконавця на хабарі
21 вересня 2026, 15:59
Експершого заступника директора "Украероруху" засудили до 5 років: суд стягнув із нього 70 млн грн
21 вересня 2026, 15:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »