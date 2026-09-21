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21 вересня 2026, 13:15

Лев травмував дитину на Полтавщині: ветеринару повідомили про підозру

21 вересня 2026, 13:15
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Ілюстративне фото: pixabay
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Слідчі оголосили про підозру ветеринарному лікарю центру реабілітації диких тварин у селищі Котельва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався 21 липня, коли лев травмував малолітнього хлопчика.

Внаслідок нападу дитина тривалий час проходила лікування.

Фігуранту інкримінують ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть жінку та сімейного лікаря через смерть дитини. Мати майже два роки ігнорувала проблеми зі здоров'ям сина, а лікар робив записи дистанційно без огляду.

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