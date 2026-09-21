На Житомирщині внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі на двох АЗС
У Звягельському районі Житомирщини внаслідок російської атаки 21 вересня виникли пожежі на двох автозаправних станціях
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботи та відходити у безпечні місця. Після зниження загрози вони продовжили гасіння.
Наразі всі пожежі ліквідовані.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах паливної інфраструктури Житомирщини. Цього разу під удар потрапила автозаправна станція на трасі М-06 у передмісті Звягеля.
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