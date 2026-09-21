У Житомирі сміттєвоз на смерть збив 23-річну дівчину на прибудинковій території
У Житомирі вранці 19 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Великій Бердичівській водій сміттєвоза наїхав на пішохідку. Жінка отримала травми, несумісні з життям
Про це повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.
За попередніми даними поліції, ДТП сталася близько 5:20. 53-річний житель Житомира, керуючи сміттєвозом Ford Trucks та рухаючись прибудинковою територією, здійснив наїзд на пішохідку.
Унаслідок ДТП жінка отримала травми, від яких загинула.
Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, що у селі Охматків Млинівської громади сталася ДТП, унаслідок якої постраждали дві малолітні сестри. 24-річний водій мотоцикла Viper наїхав на дітей, які їхали велосипедом у попутному напрямку.