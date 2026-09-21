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21 вересня 2026, 16:45

У Житомирі сміттєвоз на смерть збив 23-річну дівчину на прибудинковій території

21 вересня 2026, 16:45
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Фото: поліція Житомирської області
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У Житомирі вранці 19 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Великій Бердичівській водій сміттєвоза наїхав на пішохідку. Жінка отримала травми, несумісні з життям

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, ДТП сталася близько 5:20. 53-річний житель Житомира, керуючи сміттєвозом Ford Trucks та рухаючись прибудинковою територією, здійснив наїзд на пішохідку.

Унаслідок ДТП жінка отримала травми, від яких загинула.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, що у селі Охматків Млинівської громади сталася ДТП, унаслідок якої постраждали дві малолітні сестри. 24-річний водій мотоцикла Viper наїхав на дітей, які їхали велосипедом у попутному напрямку.

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