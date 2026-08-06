Європротокол при ДТП може нашкодити: 6 випадків, коли його не можна оформлювати

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Не кожну дорожньо-транспортну пригоду можна врегулювати за допомогою європротоколу. У деяких випадках учасники ДТП зобов'язані викликати правоохоронців

Про це розповіла фахівець Вінницького обласного осередку ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Європротокол не можна оформлювати, якщо:

у ДТП є постраждалі;

учасниками аварії є більше двох транспортних засобів;

пошкоджено чуже майно;

у водіїв немає чинного поліса автоцивільної відповідальності;

учасники не можуть дійти згоди щодо обставин ДТП;

є ознаки алкогольного чи іншого сп’яніння.

Якщо є хоча б одна з цих обставин – необхідно викликати поліцію.

Усі деталі про правила оформлення європротоколу, строки, ліміти страхових виплат та порядок дій після ДТП у відео.

За консультацією можна звернутися до юриста Вінницького обласного осередку ГО "Захист Держави":

м. Вінниця, вул. Магістратська, 86,

+380 (66) 004 14 52.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про підводні камені продажу авто "за довіреністю". Адже довіреність лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.