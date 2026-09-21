На Харківщині правоохоронці викрили державного виконавця на хабарі
На Харківщині правоохоронці викрили 44-річного державного виконавця, який, за даними слідства, вимагав неправомірну вигоду за сприяння у проведенні виконавчих дій. Загалом посадовець отримав 800 доларів та 2000 гривень
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Як встановили під час досудового розслідування поліцейські, у листопаді 2025 року до державного виконавця звернувся представник стягувача щодо оскарження оцінки частини квартири та її подальшої реалізації.
За даними слідства, 44-річний посадовець повідомив, що може посприяти у вирішенні цих питань, однак за це вимагав 1000 доларів.
Надалі під час кількох зустрічей і телефонних розмов державний виконавець висловлював вимоги щодо передачі коштів за сприяння у проведенні нової оцінки нерухомості, поверненні виконавчого листа, повторному відкритті виконавчого провадження та подальшій реалізації майна.
У січні 2026 року чоловік передав посадовцю 200 доларів та 2000 гривень. У лютому він передав ще 100 доларів, а у квітні — додатково 200 доларів.
У серпні державний виконавець, за даними слідства, повідомив про необхідність передати додаткові кошти. 8 вересня під час зустрічі заявник передав йому ще 300 доларів.
Поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Харківській області задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали посадовця.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Звенигородці Черкаської області поліцейські задокументували спробу підкупу правоохоронця.