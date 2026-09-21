13:15  21 вересня
Лев травмував дитину на Полтавщині: ветеринару повідомили про підозру
12:58  21 вересня
На Львівщині на території закинутої будівлі загинув 16-річний хлопець
07:46  21 вересня
У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2026, 16:59

Прив'язали до колони та били стволом в обличчя: ідентифіковано окупанта, який катував жителя Бучі у березні 2022 року

21 вересня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Українські правоохоронці встановили російського військовослужбовця, який, за даними слідства, під час окупації Бучі у березні 2022 року знущався з місцевого жителя та погрожував йому розстрілом. Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора підозру оголосили заступнику командира бойової машини — навіднику-оператору 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

За даними слідства, 8 березня 2022 року російські військові затримали у Бучі місцевого жителя. Чоловіка силоміць роздягнули до пояса, прив’язали до колони та протягом 20–30 хвилин били руками, ногами й тупими предметами по різних частинах тіла.

Під час знущань до інших військових приєднався підозрюваний. За версією слідства, він ударив потерпілого стволом автоматичної зброї в обличчя.

Після цього, як зазначають правоохоронці, російський військовий силоміць вставив ствол автомата чоловікові до рота та погрожував його розстріляти.

Підозрюваному інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших російських військовослужбовців, причетних до злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі.

Нагадаємо, що раніе заочно засудили російського військового, який під час окупації Київщини вбив цивільного та чинив інші злочини проти мирного населення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти катування Київська область Буча
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
ОГП та БЕБ викрили масштабну злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту
21 вересня 2026, 18:28
У Рівному поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив кросовер на стоянці
21 вересня 2026, 17:57
У Києві прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальників 2 млн грн за завищені ціни на світло
21 вересня 2026, 17:47
На Дніпропетровщині поліція викрила схему переправлення військовозобов'язаних за кордон
21 вересня 2026, 17:28
У Житомирі сміттєвоз на смерть збив 23-річну дівчину на прибудинковій території
21 вересня 2026, 16:45
На Хмельниччині викрили жінку з братом у багажнику
21 вересня 2026, 16:40
У Харкові поліція затримала рецидивіста за розбійний напад та замах на вбивство
21 вересня 2026, 16:25
На Харківщині правоохоронці викрили державного виконавця на хабарі
21 вересня 2026, 15:59
Експершого заступника директора "Украероруху" засудили до 5 років: суд стягнув із нього 70 млн грн
21 вересня 2026, 15:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »