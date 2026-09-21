Прив'язали до колони та били стволом в обличчя: ідентифіковано окупанта, який катував жителя Бучі у березні 2022 року

Фото: Офіс Генерального прокурора

Українські правоохоронці встановили російського військовослужбовця, який, за даними слідства, під час окупації Бучі у березні 2022 року знущався з місцевого жителя та погрожував йому розстрілом. Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора підозру оголосили заступнику командира бойової машини — навіднику-оператору 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

За даними слідства, 8 березня 2022 року російські військові затримали у Бучі місцевого жителя. Чоловіка силоміць роздягнули до пояса, прив’язали до колони та протягом 20–30 хвилин били руками, ногами й тупими предметами по різних частинах тіла.

Під час знущань до інших військових приєднався підозрюваний. За версією слідства, він ударив потерпілого стволом автоматичної зброї в обличчя.

Після цього, як зазначають правоохоронці, російський військовий силоміць вставив ствол автомата чоловікові до рота та погрожував його розстріляти.

Підозрюваному інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших російських військовослужбовців, причетних до злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі.

Нагадаємо, що раніе заочно засудили російського військового, який під час окупації Київщини вбив цивільного та чинив інші злочини проти мирного населення.