У Рівному поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив кросовер на стоянці

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному поліцейські повідомили про підозру 24-річному місцевому жителю, якого підозрюють у підпалі автомобіля на одній зі стоянок

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Внаслідок займання власниці кросовера завдано матеріальних збитків на майже 223 тисячі гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Подія сталася 6 червня близько 00:30 на одній зі стоянок на вулиці Захисників Маріуполя у Рівному.

За даними поліції, чоловік заздалегідь підготувався до злочину та взяв із собою полімерну пляшку з горючою речовиною. Він підійшов до автомобіля, облив його передню частину легкозаймистою речовиною та підпалив.

Займання вчасно помітили патрульні поліцейські. Вони локалізували пожежу та не допустили повного знищення автомобіля.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази. За результатами проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу ймовірного палія. Ним виявився 24-річний житель Рівного.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Йому інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У разі доведення вини чоловікові може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві 46-річний чоловік вирішив помститись жінці, з якою він раніше зустрічався. До помсти він залучив свого сина-підлітка.