Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через влучання безпілотників постраждали 59-річний чоловік та дві жінки віком 31 і 52 роки. Пошкоджені два автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Миколаївській громаді через удар ворожого БпЛА поранені 50-річний чоловік та 57-річна жінка, а у Глухівській громаді внаслідок атаки дрона поранення отримав 57-річний чоловік і була пошкоджена будівля АЗС.

Крім того, у Білопільській громаді внаслідок удару FPV-дрона поранена 21-річна дівчина, пошкоджений приватний будинок.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл постраждала 55-річна жінка, пошкодження зазнали будинок і гараж.

У Ворожбянській, Бездрицькій, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Есманській, Тростянецькій, Великописарівській, Путивльській, Буринській та Верхньосироватській громадах зафіксовано руйнування житлових будинків, господарських споруд, ферм, офісних та нежитлових будівель.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та Запорізького району поранення дістали троє людей. Загалом окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах.