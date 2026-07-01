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01 липня 2026, 17:56

Удар КАБ по Харкову: загинув підліток, кількість постраждалих зросла до 29 осіб

01 липня 2026, 17:56
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Фото: Олег Синєгубов/Харківська ОВА
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Унаслідок російського удару керованою авіабомбою по Харкову 1 липня загинув 15-річний хлопець. Ще 29 людей звернулися по медичну допомогу, серед постраждалих — троє дітей

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, кількість постраждалих дітей зросла до трьох. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

До лікарень доставили 10 поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, виникла пожежа, а також вибито вікна в адміністративній будівлі.

На місцях удару триває ліквідація наслідків. До робіт залучені всі профільні служби та фахівці.

Як уточнив міський голова Харкова Ігор Терехов, служби підтвердили загибель двох людей у Новобаварському районі.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок.

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