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02 липня 2026, 07:46

РФ вдарила по п'яти районах Дніпропетровщини: пошкоджені чотириповерхівка, АЗС та адмінбудівля

02 липня 2026, 07:46
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Фото: ОВА
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У ніч на 2 липня російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах, де пошкоджень зазнали адміністративна будівля, приватний будинок та автівки.

У Павлограді внаслідок атаки загорілися понад десять легкових і вантажних автомобілів, а також мотоцикли.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарське і Петропавлівська громада. Через ворожий удар спалахнула чотириповерхова будівля, внаслідок чого травмувалися дві людини.

Також руйнування зафіксували у Криворізькому районі – в Апостоловому ударом понівечена АЗС.

У Дніпровському районі від обстрілів потерпали Солонянська та Новоолександрівська громади, де спалахнули пожежі.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та Запорізького району поранення дістали троє людей. Загалом окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах.

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