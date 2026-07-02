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02 липня 2026, 09:56

Стріляв у повітря та погрожував дівчині: на Львівщині затримали ексвійськового

02 липня 2026, 09:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який влаштував стрілянину у Львові та погрожував зброєю в одному з сіл області

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 1 липня близько 23:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка невідомий здійснив близько дев’яти пострілів у повітря з рушниці.

Після чого чоловік сів в автомобіль Chrysler Grand Voyager та поїхав у напрямку Яворова. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Згодом надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував дівчині зброєю.

До розшуку зловмисника були залучені оперативники, слідчі, працівники карного розшуку та патрульна поліція Львівщини. Особу порушника встановили – ним виявився 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець.

За кілька годин його розшукали та затримали. Під час обшуку в автомобілі вилучили помпову рушницю та набої.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Автоматичну зброю вилучили правоохоронці.

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