Однушки за космічними цінами: у яких областях України подорожчала оренда

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо порівнювати з даними за травень, в Україні найбільше подорожчали однокімнатні квартири відбувся в Запорізькій та Харківській областях (на 60% і 44% відповідно). При цьому все одно орендувати житло там дешевше, аніж у західних областях.

На Запоріжжі в середньому однокімнатну квартиру можна орендувати за 8 тисяя гривень на місяць, у Харківській області - 6,5 тисячі гривень.

Найдорожче орендувати квартири в Закарпатській та Івано-Франківській областях. За рік оренда однокімнатної квартири в Закарпатській області зросла на 31% – до 21,8 тисячі гривень, тоді як в Івано-Франківській на 29% – до 16 тисяч гривень.

При цьому двокімнатні та трикімнатні квартири у прифронтових областях подорожчали. Однак лідерами по цінах лишаються західні області.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.