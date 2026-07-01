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01 липня 2026, 23:35

Однушки за космічними цінами: у яких областях України подорожчала оренда

01 липня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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В Україні помітно подорожчала оренда квартир. Зокрема, у прифронтових регіонах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо порівнювати з даними за травень, в Україні найбільше подорожчали однокімнатні квартири відбувся в Запорізькій та Харківській областях (на 60% і 44% відповідно). При цьому все одно орендувати житло там дешевше, аніж у західних областях.

На Запоріжжі в середньому однокімнатну квартиру можна орендувати за 8 тисяя гривень на місяць, у Харківській області - 6,5 тисячі гривень.

Найдорожче орендувати квартири в Закарпатській та Івано-Франківській областях. За рік оренда однокімнатної квартири в Закарпатській області зросла на 31% – до 21,8 тисячі гривень, тоді як в Івано-Франківській на 29% – до 16 тисяч гривень.

При цьому двокімнатні та трикімнатні квартири у прифронтових областях подорожчали. Однак лідерами по цінах лишаються західні області.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.

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