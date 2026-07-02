На Кіровоградщині через нічну атаку пошкоджена сільгосптехніка
Звечора російські війська атакували Кіровоградську область. Завдяки роботі українських захисників, є успішні збиття ворожих цілей
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Наразі зафіксовано незначні пошкодження сільськогосподарської техніки. Також у кількох місцях виникли займання на відкритих територіях. Пожежі оперативно ліквідовані", – йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлось без загиблих чи травмованих.
Нагадаємо, у столиці збільшилася кількість жертв внаслідок масованої нічної атаки РФ. Наразі відомо про 13 загиблих та 86 постраждалих.
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