Масована атака на Київщину: щонайменше 7 постраждалих
Унаслідок чергової масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область поранення дістали щонайменше семеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.
За його словами, у Бучанському районі постраждали троє чоловіків. Двоє з них із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів і перебувають під наглядом лікарів. Ще одному чоловікові з різаними ранами обличчя допомогу надали на місці.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у цьому районі зросла: ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Йдеться про 58-річного чоловіка та 55-річну жінку, яким також надали необхідну допомогу на місці.
У Бориспільському районі поранення отримали дві жінки. У 43-річної діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес, у 50-річної – наскрізне поранення плеча. Обом постраждалим надано медичну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у п'яти районах області.