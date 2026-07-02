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02 липня 2026, 09:18

Масована атака на Київщину: щонайменше 7 постраждалих

02 липня 2026, 09:18
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок чергової масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область поранення дістали щонайменше семеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, у Бучанському районі постраждали троє чоловіків. Двоє з них із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів і перебувають під наглядом лікарів. Ще одному чоловікові з різаними ранами обличчя допомогу надали на місці.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у цьому районі зросла: ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Йдеться про 58-річного чоловіка та 55-річну жінку, яким також надали необхідну допомогу на місці.

У Бориспільському районі поранення отримали дві жінки. У 43-річної діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес, у 50-річної – наскрізне поранення плеча. Обом постраждалим надано медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у п'яти районах області.

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