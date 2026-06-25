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25 червня 2026, 09:11

20 населених пунктів під ударом: на Харківщині постраждали 11 людей

25 червня 2026, 09:11
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби 20 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих ударів. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Іскра Ізюмської громади поранення отримали чоловіки 39 і 54 років. У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 32 і 54 років. У селі Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Між селами Сухини та Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік. У місті Богодухів п'ятеро жінок отримали гостру реакцію на стрес.

За добу ворог активно застосовував різні види озброєння: дві ракети, реактивну систему залпового вогню, а також безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, інтернатний заклад, приватні будинки, залізничну інфраструктуру, автомобілі та багатоквартирний будинок;
  • у Куп’янському районі зафіксовано пошкодження елеватора, будівлі комунального підприємства, житлового будинку та електромереж;
  • в Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю та електромережі, у Харківському районі – приватний будинок;
  • у Чугуївському районі пошкоджено техніку та будівлі фермерського господарства.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

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Харківська область війна атака російська армія пошкодження цивільні
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