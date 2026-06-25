20 населених пунктів під ударом: на Харківщині постраждали 11 людей
Протягом минулої доби 20 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих ударів. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Іскра Ізюмської громади поранення отримали чоловіки 39 і 54 років. У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 32 і 54 років. У селі Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Між селами Сухини та Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік. У місті Богодухів п'ятеро жінок отримали гостру реакцію на стрес.
За добу ворог активно застосовував різні види озброєння: дві ракети, реактивну систему залпового вогню, а також безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, інтернатний заклад, приватні будинки, залізничну інфраструктуру, автомобілі та багатоквартирний будинок;
- у Куп’янському районі зафіксовано пошкодження елеватора, будівлі комунального підприємства, житлового будинку та електромереж;
- в Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю та електромережі, у Харківському районі – приватний будинок;
- у Чугуївському районі пошкоджено техніку та будівлі фермерського господарства.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.