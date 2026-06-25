20 населених пунктів під ударом: на Харківщині постраждали 11 людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Іскра Ізюмської громади поранення отримали чоловіки 39 і 54 років. У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 32 і 54 років. У селі Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Між селами Сухини та Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік. У місті Богодухів п'ятеро жінок отримали гостру реакцію на стрес.

За добу ворог активно застосовував різні види озброєння: дві ракети, реактивну систему залпового вогню, а також безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, інтернатний заклад, приватні будинки, залізничну інфраструктуру, автомобілі та багатоквартирний будинок;

у Куп’янському районі зафіксовано пошкодження елеватора, будівлі комунального підприємства, житлового будинку та електромереж;

в Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю та електромережі, у Харківському районі – приватний будинок;

у Чугуївському районі пошкоджено техніку та будівлі фермерського господарства.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.