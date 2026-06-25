Фото: ОВА

Вранці 25 червня у Сумах внаслідок атаки ворожого безпілотника по автозаправці постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергіч Кривошеєнка.

Вогонь від удару ворожого БпЛА типу "Герань" завдав значних пошкоджень АЗС у Зарічному районі міста.

До лікарні доправили двох працівників заправки. За попередніми даними, вони отримали неважкі травми. Також меддопомогу надали подружжю, яке перебувало неподалік місця удару, госпіталізації вони не потребували.

Очільник ОВА зазначив, що російські війська вже тривалий час завдають ударів по об’єктах паливної інфраструктури Сумщини. Лише від початку червня зафіксовано 13 атак на АЗС області.

"Ситуація на контролі. Ми на зв’язку з керівництвом АЗС у регіоні та профільними службами. У разі ускладнення ситуації маємо напрацьовані рішення, необхідні для забезпечення потреб громад", – наголосив Григоров.

Нагадаємо, росіяни з самого ранку 25 червня атакують Запоріжжя. Ворожий дрон поцілив по АЗС в одному з районів міста.