Фото: ОВА

У ніч на 25 червня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені АЗС.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

У Дніпровському районі через атаку сталася пожежа на складі комунальної техніки. Знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.

У Павлограді виникли кілька пожеж. Пошкоджені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток та автомобілі.

На Синельниківщині росіяни завдали ударів по Васильківській та Дубовиківській громадах. Загорівся будинок культури, пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.