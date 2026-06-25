Через російські обстріли Сумщини поранені 20 людей, серед них – четверо дітей
Протягом минулої доби російські війська 47 разів обстріляли 34 населені пункти Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді внаслідок влучань ворожих БпЛА поранені чоловіки віком 23, 34, 39, 42, 43, 64 роки, 55-річна жінка, травмовано 13 та 6-річного хлопчиків.
У Конотопській громаді отримали травми жінки віком 31, 39, 45, 50, 69, чоловіки віком 64, 73 роки, та 11-річний хлопчик.
У Путивльській громаді через влучання БпЛА поранений 15-річний хлопець.
У Роменській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранена 58-річна жінка.
У Кириківській громаді внаслідок влучання дрона в будинок травмований 70-річний чоловік.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.