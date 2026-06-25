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25 червня 2026, 07:45

Через російські обстріли Сумщини поранені 20 людей, серед них – четверо дітей

25 червня 2026, 07:45
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська 47 разів обстріляли 34 населені пункти Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучань ворожих БпЛА поранені чоловіки віком 23, 34, 39, 42, 43, 64 роки, 55-річна жінка, травмовано 13 та 6-річного хлопчиків.

У Конотопській громаді отримали травми жінки віком 31, 39, 45, 50, 69, чоловіки віком 64, 73 роки, та 11-річний хлопчик.

У Путивльській громаді через влучання БпЛА поранений 15-річний хлопець.

У Роменській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранена 58-річна жінка.

У Кириківській громаді внаслідок влучання дрона в будинок травмований 70-річний чоловік.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.

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