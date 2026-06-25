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25 июня 2026, 09:11

20 населенных пунктов под ударом: на Харьковщине пострадали 11 человек

25 июня 2026, 09:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки 20 населенных пунктов Харьковской области получили вражеские удары. В результате обстрелов пострадали 11 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Искра Изюмской общины ранения получили мужчины 39 и 54 лет. В селе Губаровка Богодуховской общины пострадали мужчины 32 и 54 лет. В селе Новая Гнилица Пролесненской общины 40-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Между селами Сухины и Скосогоровка пострадал 61-летний мужчина. В городе Богодухов пять женщин получили острую реакцию на стресс.

За сутки враг активно применял различные виды вооружения: две ракеты, реактивную систему залпового огня, а также беспилотники разных типов, в частности "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

  • в Богодуховском районе повреждены электросети, интернатное заведение, частные дома, железнодорожная инфраструктура, автомобили и многоквартирный дом;
  • в Купянском районе зафиксированы повреждения элеватора, здания коммунального предприятия, жилого дома и электросетей;
  • в Изюмском районе повреждено нежилое здание и электросети, в Харьковском районе – частный дом;
  • в Чугуевском районе повреждена техника и здания фермерского хозяйства.

Напомним, в ночь на 25 июня российские войска почти в 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

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