Нічний удар по Полтавщині: на підприємстві спалахнула масштабна пожежа
У ніч на 25 червня на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з промислових об'єктів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що підрозділи оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували загоряння.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає.
Масштаби пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.
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