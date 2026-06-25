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25 червня 2026, 07:29

Нічний удар по Полтавщині: на підприємстві спалахнула масштабна пожежа

25 червня 2026, 07:29
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Фото: ДСНС Полтавщини
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У ніч на 25 червня на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з промислових об'єктів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділи оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували загоряння.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.

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