У Києві на Печерську прогримів вибух у квартирі – спалахнула пожежа
Вранці 24 червня у Печерському районі Києва стався вибух у квартирі
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
За попередніми даними, після вибуху в помешканні почалася пожежа.
Інформація про причини інциденту та можливих постраждалих наразі уточнюється. Офіційних коментарів від екстрених служб на момент публікації немає.
Нагадаємо, в кінці травня у Дніпрі на житловому масиві Тополь-2 стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху постраждала жінка. Епіцентром інциденту стала квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Причиною вибуху став газовий балон.
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