У Києві на Печерську прогримів вибух у квартирі – спалахнула пожежа

Скриншот із відео

Вранці 24 червня у Печерському районі Києва стався вибух у квартирі

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередніми даними, після вибуху в помешканні почалася пожежа.

Інформація про причини інциденту та можливих постраждалих наразі уточнюється. Офіційних коментарів від екстрених служб на момент публікації немає.

Нагадаємо, в кінці травня у Дніпрі на житловому масиві Тополь-2 стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху постраждала жінка. Епіцентром інциденту стала квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Причиною вибуху став газовий балон.