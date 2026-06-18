Фото: ДСНС

На відкритій місцевості у Прилуцькому районі виявили нерозірвану бойову частину ворожої крилатої ракети Х-101

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

За допомогою важкої спеціалізованої машини з маніпулятором сапери транспортували боєприпас до спеціально визначеного місця, де знищили.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними: у разі виявлення будь-яких уламків або підозрілих предметів не підходьте до них, нічого не чіпайте та негайно повідомляйте на спецлінії 101 або 112.

Нагадаємо, на Полтавщині вибухотехніки знешкодили бойову частину крилатої ракети Х-101, яка не здетонувала під час падіння.