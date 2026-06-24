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Поліцейські з’ясовують обставини загибелі підлітка, який потонув у водоймі у Чернігівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до правоохоронців 23 червня близько 18:20. Хлопець пішов рибалити на озеро поблизу села Шибиринівка та зник.

На місце події прибули медики, поліцейські та рятувальники. Під час пошуків тіло дитини виявили в озері.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині рятувальники виявили та підняли з річки тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні у місті Галич .