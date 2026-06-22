Фото: ОВА

У ніч на 22 червня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, а також по Червоногригорівській та Покровській громадах. Через обстріли спалахнув приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Поранення отримав 58-річний чоловік – його госпіталізували у важкому стані.

На Синельниківщині від ворожих атак потерпали Покровська, Миколаївська та Богинівська громади. Внаслідок одного з ударів загорівся магазин.

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та автівка.

У Павлограді внаслідок влучання загорівся будинок, ще дві приватні оселі понівечені. Постраждала 60-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня ворог поцілив балістичною ракетою "Іскандер" по сільськогосподарському підприємству на Одещині. Одна людина загинула, ще троє постраждали.