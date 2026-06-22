Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 88 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 79 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня ворог поцілив балістичною ракетою "Іскандер" по сільськогосподарському підприємству на Одещині. Одна людина загинула, ще троє постраждали.