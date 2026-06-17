На Сумщині ворожий дрон атакував кінно-спортивну школу: зруйнована стайня, загинули тварини
У ніч на 17 червня ворог атакував безпілотником територію кінно-спортивної школи на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи", – йдеться у повідомленні.
Попередньо, працівники закладу не постраждали.
Очільник ОВА зазначив, що удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні.
Нагадаємо, минулої доби на Сумщині внаслідок атак дістали травми щонайменше чотири людини. Пошкоджені будинки, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури.
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