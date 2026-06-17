Фото: ОВА

У ніч на 17 червня ворог атакував безпілотником територію кінно-спортивної школи на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, працівники закладу не постраждали.

Очільник ОВА зазначив, що удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні.

Нагадаємо, минулої доби на Сумщині внаслідок атак дістали травми щонайменше чотири людини. Пошкоджені будинки, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури.