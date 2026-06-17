Нічна атака на Запоріжжя: загинула людина, пошкоджено дев'ять будинків

Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері 16 червня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще семеро мешканців звернулися по медичну допомогу.

Протягом усієї ночі комунальні служби та рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу. Роботи тривають і надалі.

Пошкоджено дев'ять житлових будинків та низку нежитлових споруд в Олександрівському та Космічному районах міста. Серед пошкоджених об’єктів – п’ять багатоквартирних будинків і чотири приватні оселі.

Вибуховою хвилею у будівлях вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Станом на ранок фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у п’яти багатоповерхівках, трьох приватних будинках та одній нежитловій будівлі.

Наразі першочергові роботи з ліквідації наслідків завершено. Подальше закриття пошкоджених вікон проводитиметься за зверненнями мешканців до міського контакт-центру 15-80.

Нагадаємо, російські війська щодня тероризують Запоріжжя, атакуючи місто ударними безпілотниками. Напередодні, внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю, що перебував неподалік одного з міських торговельних центрів, поранення дістали двоє людей. Окрім цього, ворог намагається атакувати об'єкти критичної інфраструктури міста.