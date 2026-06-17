Фото: ОВА

У ніч на 17 червня російські війська атакували Нікопольський район ударними безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ворожим ударом опинилися сам районний центр, а також Мирівська та Покровська громади.

Внаслідок атак у населених пунктах понівечена інфраструктура.

На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, вдень 16 червня окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя. Загинули три людини, ще одна поранена.