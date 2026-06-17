На Дніпропетровщині ворожі безпілотники атакували три громади: понівечена інфраструктура
У ніч на 17 червня російські війська атакували Нікопольський район ударними безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ворожим ударом опинилися сам районний центр, а також Мирівська та Покровська громади.
Внаслідок атак у населених пунктах понівечена інфраструктура.
На щастя, постраждалих чи загиблих немає.
Нагадаємо, вдень 16 червня окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя. Загинули три людини, ще одна поранена.
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