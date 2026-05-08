Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості посадовцю комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст”

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews .

Встановлено, що посадовець був відповідальним за контроль та перевірку якості та обсягів протиаварійних робіт по ремонту стелі та консолей плит естакади Південного мосту.

Роботи проводились з грудня 2024 року по серпень 2025 року. Посадовець не забезпечив перевірку відповідності здійснення монтажу та демонтажу індивідуальних сталевих підтримуючих конструкцій. Фактично він прийняв роботи, не перевіривши чи дійсно вони виконані у повному обсязі.

Надалі "Київавтошляхміст” переплатив за них 2,5 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи. Таким чином столичному бюджету завдано збитки на цю суму.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали посадовця морського навчального закладу, який налагодив корупційну схему "допомоги" студентам