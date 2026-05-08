У Києві через недбалість посадовця бюджет втратив 2,5 млн грн
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості посадовцю комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст”
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
Встановлено, що посадовець був відповідальним за контроль та перевірку якості та обсягів протиаварійних робіт по ремонту стелі та консолей плит естакади Південного мосту.
Роботи проводились з грудня 2024 року по серпень 2025 року. Посадовець не забезпечив перевірку відповідності здійснення монтажу та демонтажу індивідуальних сталевих підтримуючих конструкцій. Фактично він прийняв роботи, не перевіривши чи дійсно вони виконані у повному обсязі.
Надалі "Київавтошляхміст” переплатив за них 2,5 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи. Таким чином столичному бюджету завдано збитки на цю суму.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
